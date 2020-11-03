В Алуште мать и дочь за пять лет обманом присвоили свыше 140 миллионов рублей. Фото: Архив "КП"

В Алуште осудили мать и дочь за мошенничество в особо крупных размерах. За пять лет им удалось нелегально присвоить больше 140 миллионов рублей.

- Судом установлено, что мать и дочь на протяжении более 5 лет, начиная с 2011 года, убеждали потерпевших передавать им денежные средства в качестве якобы вкладов в их деятельность в сфере обмена валют и продажи кофе с последующей выплатой высоких дивидендов, - цитирует пресс-службу Прокуратуры РК Крым 24.

Обвиняемые убеждали потерпевших в нужности этих вложений. Сумма прикарманенных нелегальным путем денег превысила 140 миллионов рублей. Средства подсудимые тратили на собственные нужды.

- Они же под предлогом вложения денежных средств в получение лицензии на осуществление банковских операций, а также открытия банка, предлагали потерпевшим стать его учредителями, уговаривая таким образом передать женщинам деньги в качестве вклада в указанный «бизнес-проект», - добавили в пресс-службе.

Служители Фемиды, рассмотрев материалы дела, приговорили мать и дочь к 12 и 9 годам лишения свободы соответственно. Срок женщины будут отбывать в колонии общего режима.

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