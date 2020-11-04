Севастополь, Керчь, Феодосия вошли в топ-10 лучших городов для патриотического туризма

У Севастополя богатая история, которой россияне гордятся.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, где лучше всего можно почувствовать гордость за историческое наследие нашей страны.
- Для большинства российских туристов Севастополь является самым лучшим для патриотического путешествия. На втором месте - Санкт-Петербург. «Бронзу» в рейтинге получил Новороссийск, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, подведя итоги опроса в соцсетях.
Топ-10 лучших городов для патриотического туризма (результаты опроса пользователей соцсети в процентах):
Севастополь, 39.33
Санкт-Петербург, 31.67
Новороссийск, 6.67
Москва, 6
Керчь, 4.67
Феодосия, 3.33
Сочи, 3
Петрозаводск, 2.33
Анапа, 1.67
Туапсе, 1.33
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50