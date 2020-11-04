Севастополь, Керчь, Феодосия вошли в топ-10 лучших городов для патриотического туризма

У Севастополя богатая история, которой россияне гордятся. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, где лучше всего можно почувствовать гордость за историческое наследие нашей страны.

- Для большинства российских туристов Севастополь является самым лучшим для патриотического путешествия. На втором месте - Санкт-Петербург. «Бронзу» в рейтинге получил Новороссийск, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, подведя итоги опроса в соцсетях.

Топ-10 лучших городов для патриотического туризма (результаты опроса пользователей соцсети в процентах):

Севастополь, 39.33

Санкт-Петербург, 31.67

Новороссийск, 6.67

Москва, 6

Керчь, 4.67

Феодосия, 3.33

Сочи, 3

Петрозаводск, 2.33

Анапа, 1.67

Туапсе, 1.33

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