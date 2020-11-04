Появился список инфекционных госпиталей в Крыму

В реестре есть и ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В открытом доступе помещены данные о местонахождении и специализации инфекционных госпиталей на территории Республики Крым.

Информацию о работе этих учреждений здравоохранения и временная схема маршрутизации на госпитализацию в плановом порядке, по экстренным и неотложным показаниям, разместили на интернет-портале правительства РК.

Здесь указаны наименования больниц, профиль заболевания, которым они занимаются и временная схема маршрутизации пациентов.

Ознакомиться с полным перечнем, который был обновлен 3 ноября 2020 года, можно, перейдя по этой ссылке.

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