Появился список инфекционных госпиталей в Крыму

В реестре есть и ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В открытом доступе помещены данные о местонахождении и специализации инфекционных госпиталей на территории Республики Крым.
Информацию о работе этих учреждений здравоохранения и временная схема маршрутизации на госпитализацию в плановом порядке, по экстренным и неотложным показаниям, разместили на интернет-портале правительства РК.
Здесь указаны наименования больниц, профиль заболевания, которым они занимаются и временная схема маршрутизации пациентов.
Ознакомиться с полным перечнем, который был обновлен 3 ноября 2020 года, можно, перейдя по этой ссылке.
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