В Крыму досрочно закончили ремонт дороги Нижнегорский – Белогорск

На объекте работало до 190 человек и 60 единиц техники

На дороге Нижнегорский – Белогорск АО «ВАД» закончило ремонт, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Дорога регионального значения была отремонтирована от примыкания к трассе Джанкой – Феодосия за поселком Нижнегорский до подъезда к селу Вишенное Белогорского района. Сейчас по этому участку дороги

Дорожники устранили дефекты старого покрытия, расширили трассу на полметра с каждой стороны и уложили выравнивающий слой.

Также вдоль дороги установили около 1200 погонных метров бортового камня, а в районе остановок общественного транспорта устроили 1880 квадратных метров тротуаров.

- На объекте работало до 190 человек и 60 единиц техники. Работы велись круглосуточно и были завершены досрочно. Согласно условиям контракта, ремонт должен был быть закончен до 1 декабря, - отметили в пресс-службе ведомства.

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