В пяти учебных заведениях Керчи еще нет отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи работы по подаче тепла в жилые дома и учреждения в самом разгаре. На данный момент отопление есть в 694 многоэтажках и 16 медицинских организациях.

- Из 20 школ города сегодня отапливаются 17, из 20 детских садов тепло подано в 18, - уточнил в своем Facebook глава администрации города Сергей Бороздин.

Он добавил, что подача отопления в некоторые учебные заведения может задерживаться из-за долгого разогрева мазутных котельных.

- Продолжаются также работы и по ликвидации порывов на сетях. К вечеру цифры будут другие, - уточнил Бороздин.

Глава администрации Керчи также заверил, что в тех жилых домах, где все еще не работают батареи, отопление появится в течение нескольких дней.

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