Женщина пыталась провезти в Крым незадекларированные лекарства. Фото: пресс-служба Крымской таможни.

Крымские таможенники нашли в багаже женщины 92 упаковки незадекларированных лекарств на сумму больше 2,5 тысяч долларов. Инцидент развернулся в пункте пропуска Армянска.

- При прохождении таможенного контроля гражданка пассажирскую таможенную декларацию не подавала, о товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию, не заявляла, разрешительных документов, в том числе медицинских документов, дающих право ввоза товаров, не предъявляла, - уточнили в пресс-службе Крымской таможни.

На данный момент проводится административное расследование, назначили экспертизу нелегально провозимых препаратов. Женщине может грозить штраф в размере двукратной стоимости лекарств.

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