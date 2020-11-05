За подкуп инспектора ГИБДД жителя Сакского района отправили в тюрьму. Фото: Архив "КП"

В Сакском районе осудили местного жителя на 2 года и 6 месяцев за посредничество во взяточничестве.

Инцидент развернулся в январе 2015 года: 58-летнему подсудимому поручили передать инспектору отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 100 тысяч рублей в качестве взятки. Средства были от приятеля обвиняемого – тот хотел избежать административного наказания за езду в нетрезвом виде.

За посредничество во взяточничестве Сакский районный суд отправил мужчину на 2 года и 6 месяцев в колонию общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

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