В Севастополе подросток упал с 15-ти метровой скалы

Фото: Архив "КП"

В Севастополе в районе мыса Фиолент со скалы упал человек. Как стало известно КП-Крым, ЧП произошло 31 октября в районе СНТ «Бриз».

Молодой 19-летний парень вышел на край скалы, чтобы поговорить по телефону, но не удержался и упал вниз с 15-ти метровой высоты.

Молодой человек остался жив, но получил кататравму (повреждения, возникшие в результате падения с высоты). Он госпитализирован в первую горбольницу Севастополя.

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