В Керчи столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

В Керчи столкнулись два легковых автомобиля, водитель одной из машин пострадал. Фото: источник КП-Крым.

В Керчи столкнулись два легковых автомобиля. Водителя одной из машин с различными травмами доставили в ближайшую городскую больницу.

Инцидент развернулся днем 5 ноября на улице В. Шоссе. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники «скорой помощи», сообщил КП-Крым источник, ставший свидетелем аварии.

В ДТП пострадал один из водителей легковушки, его с различными травмами госпитализировали в Керченскую городскую больницу №1.

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