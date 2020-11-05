Появилось видео, как в НАТО контролируют авиабазы Крыма

Сама видеозапись была сделана еще в 2018 году. Фото: Скиншот с видео YouTube

В НАТО опубликовали материалы с точным местоположением военных аэродромов в Крыму. Среди них видео, на котором запечатлены данные касательно любых подъемов авиатехники с точек дислокации воздушно-космических сил на полуострове, сообщает ForPost.

Видеонаблюдение ведется даже во время пребывания самолетов на малых высотах. Также стало известно, что слежку проводил боевой корабль ВМС Великобритании, а сама запись была сделана еще два года назад.

Также эксперты отмечают, что из-за контроля военных авиабаз на полуострове одно из самых защищенных направлений теряет смысл, так как существующие технологии позволяют наводить зенитные ракеты по взлетающим самолетам, что создает серьезную угрозу для России.

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