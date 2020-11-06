В Крыму хотят ввести налоговые каникулы для предпринимателей на патенте

Нулевая ставка должна стимулировать легализацию частного бизнеса. Фото: Архив КП

В Крыму хотят ввести двухлетние налоговые каникулы для предпринимателей, избравших патентную систему налогообложения. Нулевая ставка будет распространяться на тех, кто решит легализировать свою деятельность и зарегистрирует ИП.

В законопроекте, внесенном на рассмотрение Госсовета Крыма, говорится, что нулевая ставка будет содействовать развитию малого бизнеса и стимулировать легализацию доходов.

Льготным налогообложением смогут воспользоваться те предприниматели, которые оформят ИП после вступления в силу закона по определенным видам деятельности: присмотр за детьми, стариками и больными, занятия физкультурой, уборка помещений, заготовка лекарственных растений и трав, и прочее.

Для нулевой ставки у предпринимателя не может быть больше трех наемных сотрудников. В противном случае он лишается льготного налогообложения.

Сейчас законопроект проходит согласование в комитетах Госсовета РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50