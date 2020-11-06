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Происшествия

Житель Ялты 11 лет назад пытался убить замдиректора сельхозпредприятия

На преступление обвиняемого толкнуло желание завладеть землей потерпевшего
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Житель Ялты 11 лет назад пытался убить замдиректора сельхозпредприятия.

Житель Ялты 11 лет назад пытался убить замдиректора сельхозпредприятия.

Фото: Архив "КП"

В Крыму раскрыли уголовное дело 11-летней давности. Перед судом предстанет житель Ялты за подготовку убийства замдиректора сельхозпредприятия курортной столицы региона. На преступление обвиняемый решился из-за желания завладеть земельными участками потерпевшего.

Убийство мужчина спланировал зимой 2009 года: нашел исполнителей, обеспечил их оружием, местом проживания в Крыму, машиной. Тело замдиректора и оружие обвиняемый предполагал спрятать.

На наемников житель прибрежного города вышел через знакомого. За убийство он пообещал им 30 тысяч долларов.

- Согласно разработанному плану преступление предполагалось совершить в мае. Наемники следили за объектом, его местом жительства, чтобы подробно изучить распорядок дня, маршрут передвижения, - сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Но спустя какое-то время наемники отказались совершать убийство и сообщили о планах обвиняемого в правоохранительные органы. Житель Ялты сразу же скрылся, но в 2020 году его задержали: обвиняемый вернулся домой из другого государства.

За подготовку к убийству, нелегальное приобретение, хранение, перевозку и передачу огнестрельного оружия и боеприпасов мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Криминал