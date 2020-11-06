В Ялте арестовали катамаран «Крымская стрела» стоимостью 9 миллионов рублей

Судебные приставы уже направили запросы в кредитные организации

В Ялте судебные приставы арестовали компанию-владельца катамарана «Крымская стрела», которая задолжала государству налоги на сумму порядка десяти миллионов рублей. Стоимость самого судна составляет девять миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы судебных приставов по Крыму, специалисты уже арестовали имущество должника. Им оказался катамаран «Крымская стрела», шириной в 10 метров, длиной 36, 85 метров, высотой борта 4,07 метра и весом 37 тонн. В ведомстве отметили, что если владелец судна не оплатит налоговую задолженность, тогда арестованное имущество передадут на оценку и реализацию в счет погашения долга.

Судебные приставы уже направили запросы в кредитные организации и органы, осуществляющие государственную регистрацию права собственности.

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