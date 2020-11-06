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экономика

Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей

Не досчитались налога на прибыль, подоходного и по упрощенной системе
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Потери бюджета от коронакризиса составили 1,7 миллиарда рублей

Потери бюджета от коронакризиса составили 1,7 миллиарда рублей

Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей. Больше всего бюджет республики не получил налога на прибыль организаций — 1,6 миллиарда рублей.

На 73,5 миллиона рублей снизились поступления налога по упрощенной системе, на 32,8 миллионов рублей собрали меньше подоходного налога.

В целом, по информации вице-премьера Ирины Кивико, поступления в республиканскую казну снизились на 1,7% до 37 миллиардов рублей.

- Потери бюджета связаны, безусловно, с коронакризисом, - отметила вице-премьер.

В плюсе - акцизы на нефтепродукты, из которых часть идет на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря чему в бюджет зашло 1,5 миллиарда рублей. Рост ставки с 1% до 1,5% налога на имущество организаций дал 525,2 миллиона рублей дополнительно, на 33,1 миллион рублей выросли поступления транспортного налога, сообщили в пресс-службе Минфина Крыма.

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