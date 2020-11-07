Ялту облюбовал «очковый» кот с необычным взглядом

Необычный кот живет в Ялте. Фото: Кристина Логвина

Южный берег Крыма славится не только пейзажами и морем, но уличными кошками. Котики, так ласково называют хвостатых на полуострове, удивляют отдыхающих своим вальяжным видом и большим количеством. Местных жителей кошачья краса уже не берет за душу. Привыкли! Но в любом правиле, как известно, есть исключения.

- Увидел в Ялте на улице кота. Очень странного. Похож то ли на демона, то ли на представителя субкультуры, типа эмо или гот, - такой пост появился в одном пабликов.

Хвостатый выглядит ухоженным и сытым. Фото: Кристина Логвина

Судя по фото, рогов у кота, как у нечисти нет, да и вместо копыт мягонькие лапки. А вот глаза, которые будто жирно подвели черным карандашом, действительно впечатляют и навевают мысли о чем-то зловещем. Мистика?!

Пользователи соцсетей оценили новость, высказывая свое мнение в комментариях.

Одни заявили: «Демон! Салом с чесноком его нужно накормить, чтобы расколдовать!»; «Исчадие ада!».

Вторые выдвинули свою гипотезу: «Донецкий шахтер»; «У него папа – енот»; «Капитан Джек Воробей»; «Хэллоуин был недавно, вот и остался боевой раскрас».

Нашелся и эксперт, расставивший точки над «и»:

- Обыкновенный кот с пигментацией кожи вокруг глаз. Особенность передается по наследству у собак и кошек. Такой окрас в зависимости от объема пигментированного участка называется «очковый» или «панда».

Скептики же пытались все свалить на фотошоп, но другой очевидец предоставил целый фотосет как неопровержимые вещдоки подлинности существования кота с демоническим взглядом.

Мурлыка гуляет сам по себе. Фото: Кристина Логвина

- Это чудо живет на Массандре возле общежития на Туристической. На вид сытый, ухоженный, да и взгляд добрый. Ни капельки ужаса, - сообщила КП-Крым Кристина Логвина.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50