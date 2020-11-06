Ученые Крыма исследуют работу нейросетей и искусственного интеллекта. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского.

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского изучают нейросети, их аналоги и искусственный интеллект (ИИ). Исследования проходят в рамках межуниверситетского сотрудничества и совместной работы с Алматинским институтом энергетики и связи имени Г. Даукеева.

По словам экспертов, при анализе ИИ учитывается техническая и фундаментальная составляющие. Так, основанная на нейросетях машина при наличии большой базы данных сможет обучаться самостоятельно 24 часа в сутки.

- Однако машина не обладает способностью целеполагания, тем более, рефлексии, потому о равенстве с человеческим мышлением в обозримом будущем речи не идет, - отметил декан философского факультета Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского Олег Габриелян, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Он добавил, что на данный момент ИИ выступает в качестве многофункционального помощника.

Помимо этого, для крымских ученых исследования аналогов нейросетей в человеческом социуме являются приоритетными, поскольку в основе ИИ лежит смоделированная на биологической базе – сети нервных клеток – искусственная нейронная сеть.

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