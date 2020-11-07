В Керчи запустили тестовую подсветку Большой Митридатской лестницы

Фото: Сергей Бороздин/Facebook

Одна из главных достопримечательностей Керчи – Большая Митридатская лестница – засияла в темноте. Строители тестируют новую подсветку, сообщил глава администрации города-героя Сергей Бороздин.

- Ежедневно, с наступлением темноты, жители и гости города могут наблюдать ярко освещенную Большую Митридатскую лестницу. Эффектное световое обрамление подчеркивает красоту одной из главных достопримечательностей Керчи. Пока завершается масштабная реконструкция объекта культурного наследия, новая яркая подсветка работает в тестовом режиме, – написал Бороздин на своей странице в соцсетях.

Вдоль лестницы установлено коло 700 осветительных приборов: 55 фонариков на поручнях, 100 линейных светильников и больше 30 столбов с фонарями.

Пуско-наладочные работы, по словам градоначальника, завершены. Осталось лишь подключить объект к городским сетям.

Напомним, реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц началась в сентябре 2019 года. Общая стоимость контракта – 651,6 миллиона рублей. Планируется, что все работы завершатся в ноябре этого года.