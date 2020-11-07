До конца года в Крыму и Севастополе не будут повышать тариф на электроэнергию

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В Крыму и Севастополе не будут индексировать тарифы на электроэнергию до конца 2020 года. Соответствующее постановление появилось на портале нормативных правовых актов.

- Установить, что в субъектах Российской Федерации, предусмотренных приложением №4 (Крым и Севастополь – Ред.) цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, во втором полугодии 2020 года не могут превышать соответствующие цены (тарифы), установленные на первое полугодие 2020 года, - говорится в документе.

Напомним, что во втором полугодии 2020-го потребление электроэнергии на полуострове должно было подорожать на 8%.

Согласно документу, Федеральная антимонопольная служба РФ должна пересмотреть минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию в течение десяти дней.

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