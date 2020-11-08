Эксперт рассказал, какие продукты нельзя употреблять во время коронавируса

Соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе Фото: Архив "КП"

Заболевшим коронавирусом стоит ограничить свой рацион и не употреблять соленую еду и меньше пить алкоголя, сообщил в эфире радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.

По мнению специалиста, правильный водно-солевой баланс в оранизме в период заболевания COVID-19 очень важен для выздоровления.

- Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь, - отметил Кузьменко.

Кроме того, врач добавил, что помимо обезвоживания, соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе.

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