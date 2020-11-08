Крым оказался в списке самых популярных направлений для отдыха в ноябре

За 2020 год стоимость на авиабилеты снизилась на треть Фото: Александра Тимощенко

Крымская столица вошла в список самых популярных направлений, которые выбирают российские туристы для путешествий в ноябре, сообщает онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip.

Эксперты проанализировали данные сайта и выяснили, в какие города отдыхающие стали чаще покупать билеты для поездки в последний месяц осени. Кроме Симферополя курортники также выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.

По информации аналитиков, за 2020 год стоимость на авиабилеты снизилась на треть, сейчас она составляет 3700 рублей.

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