Крымские власти обещают привести в порядок городские пляжи полуострова

По информации министра, у крымских властей уже есть определенные планы по благоустройству Фото: Александра Тимощенко

Крымские власти планируют привести в порядок внешний вид некоторых городских пляжей. Как сообщил министр курортов и туризма республики Владимир Волченко, обновление произойдет к следующему туристическому сезону.

- Мы надеемся, что в ряде населенных пунктов, пока точечно, мы сделаем «морские фасады», если говорить о пляжах, новыми уже в следующем сезоне. У нас есть конкретные планы, мы понимаем, как и что нужно делать, - отметил министр в эфире телеканала «Миллет».

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