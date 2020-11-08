Актриса из Крыма стала звездой сериала на ТНТ

Фото: скриншот из сериала

Крым дарит российской киноиндустрии новых талантливых актеров. Так, Ангелина Миримская сыграла главную роль в сериале на «ТНТ».

В телекартине «Иванько» крымчанка играет роль скромной учительницы английского.

- Эта роль мне очень сильно нравится, так как она абсолютно не похожа на меня, а я очень люблю примерять на себя самые разные образы, - рассказала КП-Крым актриса.

Премьера сериала уже состоялась 2 ноября. В центре сюжета «Иванько» - дружба трех молодых девушек: скромной учительницы английского Вали, преподавательницы танцев Насти и преподавательницы биологии Ярославы.

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