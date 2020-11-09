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Пьяный житель Симферополя разбил бутылкой окно «скорой помощи»

Неоднократно судимый хулиган сейчас в полиции
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Пьяный житель Симферополя разбил бутылкой окно «скорой помощи».

Пьяный житель Симферополя разбил бутылкой окно «скорой помощи».

Неоднократно судимый житель Симферополя, будучи пьян, разбил боковое стекло «скорой помощи». Хулигана задержали сотрудники крымской вневедомственной охраны Росгвардии.

- Мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил боковое стекло автомобиля скорой помощи, бросив в него бутылку, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.

Местного жителя успокоили и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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