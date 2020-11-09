Пьяный житель Симферополя разбил бутылкой окно «скорой помощи».

Неоднократно судимый житель Симферополя, будучи пьян, разбил боковое стекло «скорой помощи». Хулигана задержали сотрудники крымской вневедомственной охраны Росгвардии.

- Мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил боковое стекло автомобиля скорой помощи, бросив в него бутылку, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.

Местного жителя успокоили и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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