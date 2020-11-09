Ученые нашли нефтяные загрязнения в Черном море

О точных объемах загрязнений ученые пока не могут предположить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму ученые нашли источник нефтяных загрязнений в Черном море, сообщает ТАСС.

В последние несколько лет в акватории Черного моря в Каламитском заливе, что под Севастополем, из-за повышения температуры воды появляются новые течения, которые несут теплую воду на более глубокие слои, поэтому и появляются новые источники загрязнения.

- Например, лежит на дне корабль или появилось много лет назад мазутное пятно, из него уже давно выделены все легкие фракции, мазут вязкий и при температуре, которая держалась около дна раньше, был фактически законсервирован. А сейчас он нагревается, и новые объемы веществ выходят на поверхность моря, - рассказал заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Он также отметил, что говорить об объемах выделений нефтепродуктов пока сложно, для этого нужны дополнительные экспертизы.

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