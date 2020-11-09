Симферополь получит дополнительную воду из подземных источников

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Для того, чтобы Симферополь получал больше воды, будет увеличена подача из Вилинского и Ивановского водозаборов.

- В четверг на этой неделе мы запустим еще один насос. Конечная цель - увеличение подачи воды по этому направлению (из Вилинского и Ивановского водозаборов) с 50 до 75 тысяч кубов в сутки, - сообщил директор Госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Напомним, что Вилинский и Ивановский водозаборы начали работать летом, чтобы обеспечить симферопольцам дополнительную подачу воды.

2020-й стал самым засушливым годом за последние 150 лет, поэтому уровень воды в крымских водохранилищах приблизился к критической отметке. В 39 населенных пунктах Крыма ввели графики подачи воды.

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