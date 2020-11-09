В Крыму рассчитывают на миллион туристов в Новый год

Туристов Крыму дадут закрытые для посещения курорты. Фото: Архив "КП".

В Крыму рассчитывают принять миллион туристов в новогодние и рождественские праздники. В итоге показатели турпотока 2020 года должны сравняться с рекордным 2019-м годом - свыше 7 миллионов туристов.

- Думаю, что количество туристов по итогам года приравняется к прошлогодним показателям, с учетом длинных новогодних каникул и системе кешбэка, - отметил председатель комитета Госсовета Крыма по курортам, туризму и спорту Алексей Черняк. - За один только Новый год мы под миллион туристов примем в Крыму.

Уверенность парламентария базируется на закрытых для туризма зарубежных направлениях и показателях загрузки аэропорта «Симферополь».

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