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Крымские ученые создадут питомник для выращивания субтропических культур

Специалисты планируют изучить влияние новых видов растений на человеческий организм
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Специалисты собираются вырастить около двадцати самых лучших субтропических культур на полуострове. Фото: Пресс-служба КФУ

Специалисты собираются вырастить около двадцати самых лучших субтропических культур на полуострове. Фото: Пресс-служба КФУ

Крымские ученые планируют создать селекционно-питомниковый центр по выращиванию субтропических культур, сообщили в пресс-службе КФУ им. Вернадского.

Специалисты собираются вырастить около двадцати самых лучших субтропических культур на полуострове, а затем отобрать сорта, которые хорошо подойдут для местных климатических условий.

Также в Крыму ученые хотят вывести новые сорта субтропических культур и изучить их влияние на человеческий организм, чтобы создать биологические добавки.

- В случае с однолетними культурами вывести новый сорт можно за 3-4 года. Для того чтобы вывести новый сорт субтропической культуры, да и многих традиционных многолетних культур, может понадобиться не один десяток лет, - рассказал проректор по внешним связям Михаил Сергеев.

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