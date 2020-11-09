В Симферополе и Севастополе 10 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Володарского, 4-20 (чет), 32, 1-15 (нечет);

ул. Пролетарская, 8;

пер. Тихий, 2-12 (чет), 3-7 (нечет);

ул. Курчатова, 4;

ул. Братьев Спендиаровых, 2-6 (чет), 1, 3;

ул. Ленина, 6, 23-43 (нечет);

пер. Сивашский, 4, 6, 1-5 (нечет);

ул. Казанская, 12-34(чет), 1-25(нечет);

ул. Карла Маркса, 40, 56, 58;

ул. Дачная, 6-16(чет);

ул. Перегонец, 4-18(чет), 1-19(нечет);

просп. Победы, 76, 80, 122

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 14.00

туп. Горпищенко 5-13;

ул. Горпищенко 37,39-А,41,43,44,52-56;

ул. Семипалатинская 35

с 9.00 до 16.00

ул. Днепровская 2-62,1-77;

ул. Донская 20-А,40-86,23-75;

ул. Драчука 22-38,17-23;

ул. Кавказская 2-6,1-3;

ул. Кубанская 28-50,11-33;

ул. Литейная 9/2,11/2,15;

ул. Малярная 1-11;

ул. Мирная 2-4;

ул. Таманская 2-4,1-5;

ул. Танкистов 52

с 9.00 до 17.00

ул. Ленина 14-20,74-А,74-Б;

ул. Суворова 29-31;

ул. Советская 34-38,48-52,56-58,15-19,45,49,59,65;

ул. Луначарского 4-22,5,9-Б,9;

ул. Марата 8-10;

ул. Лермонтова 10,3;

ул. Мичурина 7,9;

ул. Суворова 14,13-17;

ул. Николая Музыки 68;

про. Каспийский 3-27,31-35;

ул. Кавказская 16,15,17,19, 54-72,78-92,65,73-91;

ул. Мирная 8,3-5;

ул. Станюковича 46,48,49/1

с 8.00 до 17.00

ул. Камышовое шоссе (ООО «Металл Сервис Групп»)

село Широкое: ул. Бархатовой 2-12(чет), 1-13(нечет), пер. Гвоздичный 2-8(чет), 1-9 (нечет), ул. Приозерная 2-6(чет), 1-45(нечет), пер. Яблоневый 2-4(чет), 1-3(нечет), ул. Булгакова 2-46,54,58(чет), 1-17(нечет),21-31(нечет),17-А, ул. Клюшкина 1, пер. Калиновый 14;

село Озерное: ул. Водоканальная (КОС-5).

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