В Симферополе и Севастополе 10 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Володарского, 4-20 (чет), 32, 1-15 (нечет);
ул. Пролетарская, 8;
пер. Тихий, 2-12 (чет), 3-7 (нечет);
ул. Курчатова, 4;
ул. Братьев Спендиаровых, 2-6 (чет), 1, 3;
ул. Ленина, 6, 23-43 (нечет);
пер. Сивашский, 4, 6, 1-5 (нечет);
ул. Казанская, 12-34(чет), 1-25(нечет);
ул. Карла Маркса, 40, 56, 58;
ул. Дачная, 6-16(чет);
ул. Перегонец, 4-18(чет), 1-19(нечет);
просп. Победы, 76, 80, 122
СЕВАСТОПОЛЬ
с 11.00 до 14.00
туп. Горпищенко 5-13;
ул. Горпищенко 37,39-А,41,43,44,52-56;
ул. Семипалатинская 35
с 9.00 до 16.00
ул. Днепровская 2-62,1-77;
ул. Донская 20-А,40-86,23-75;
ул. Драчука 22-38,17-23;
ул. Кавказская 2-6,1-3;
ул. Кубанская 28-50,11-33;
ул. Литейная 9/2,11/2,15;
ул. Малярная 1-11;
ул. Мирная 2-4;
ул. Таманская 2-4,1-5;
ул. Танкистов 52
с 9.00 до 17.00
ул. Ленина 14-20,74-А,74-Б;
ул. Суворова 29-31;
ул. Советская 34-38,48-52,56-58,15-19,45,49,59,65;
ул. Луначарского 4-22,5,9-Б,9;
ул. Марата 8-10;
ул. Лермонтова 10,3;
ул. Мичурина 7,9;
ул. Суворова 14,13-17;
ул. Николая Музыки 68;
про. Каспийский 3-27,31-35;
ул. Кавказская 16,15,17,19, 54-72,78-92,65,73-91;
ул. Мирная 8,3-5;
ул. Станюковича 46,48,49/1
с 8.00 до 17.00
ул. Камышовое шоссе (ООО «Металл Сервис Групп»)
село Широкое: ул. Бархатовой 2-12(чет), 1-13(нечет), пер. Гвоздичный 2-8(чет), 1-9 (нечет), ул. Приозерная 2-6(чет), 1-45(нечет), пер. Яблоневый 2-4(чет), 1-3(нечет), ул. Булгакова 2-46,54,58(чет), 1-17(нечет),21-31(нечет),17-А, ул. Клюшкина 1, пер. Калиновый 14;
село Озерное: ул. Водоканальная (КОС-5).
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