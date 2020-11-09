В Крыму осудили бывшего военнослужащего за сбыт наркотиков

В Крыму за сбыт наркотиков осудили бывшего военнослужащего. Фото: Архив "КП"

Попытка сбыть крупную партию наркотиков обернулась для военнослужащего сроком. Мужчина проведет в колонии строгого режима 11 лет.

Инцидент развернулся в октябре прошлого года. Бывший военнослужащий был членом преступной группы, знал их задачи, цели, структуру, схему и принципы деятельности. За деньги он также делал закладки в Евпатории, после чего тайники фотографировал и отправлял изображения руководителю банды.

- Приговором Крымского гарнизонного военного суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также лишения воинского звания «младший сержант», - уточнили в пресс-службе военного следственного управления Следственного комитета РФ по Черноморскому флоту.

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