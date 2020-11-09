Зима близко: Когда в Крыму выпадет первый снег

Уже на следующей неделе на полуострове прогнозируют первый снег Фото: Дарья АСЛАМОВА

В конце недели крымчан порадует первый снег. Как сообщили в пресс-службе Крымского гидрометцентра, на выходных температура воздуха может снизится до 2-4 градусов.

Синоптики прогнозируют туман и северо-восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днём от +8 до +13 градусов, а в горах от 3 до 7 градусов тепла.

Уже на следующей неделе на полуострове прогнозируют первый снег. По прогнозам главного эксперта центра погоды «ФОБОС» Евгения Тишковца, осадки могут появиться уже 14-15 ноября. Об этом он сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму».

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