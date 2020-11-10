Гурзуф встретил первый ноябрьский шторм: 5 эффектных фото с Южного берега Крыма

Волноломы сдерживают напор моря. Фото: Алекс Кедми/VK

Южный берег Крыма туристы обожают. Ни Севастополь, ни Евпатория не могут создать серьезную конкуренцию Большой Ялте.

В Гурзуфе очень красивые пейзажи. Фото: Алекс Кедми/VK

Здесь хорошо не только летом или в бархатный сезон, но и поздней осенью. Жаль, что в последний месяц осени на туристическом «фронте» полный штиль.

Лучше всего отдыхать на морском берегу. Фото: Алекс Кедми/VK

Снимки, сделанные талантливым фотохудожникам, красноречивее всяких слов, доказывают, что если отпуск выпал на ноябрь, то можно смело брать билет до Симферополя и отправляться на ЮБК.

Черное море усмиряют масштабные бетонные конструкции. Фото: Алекс Кедми/VK

- Первый ноябрьский шторм в Гурзуфе, - так назвал свой фотосет автор - крымский фотограф Алекс Кедми.

У волны очень красивый изгиб. Фото: Алекс Кедми/VK

Да, курортное селение у подножия горы Аю-Даг выглядит привлекательно в любую погоду. Гурзуфу к лицу и дождь, и ветер, и жара.

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