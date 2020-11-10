Украина хочет ввести санкции против Никарагуа из-за открытия посольства в Крыму

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Из-за того, что Никарагуа собирается открыть консульство в Крыму, Украина пригрозила ей санкциями.

Как сообщают украинские СМИ, правительство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны с предложением ввести секторальные санкции.

В документе говорится, что против Республики Никарагуа хотят ввести ограничения в ответ на «противоправные действия правительства против интересов национальной безопасности Украины».

По мнению Киева, представители Никарагуа должны были согласовать назначение почетного консула в Крыму, поскольку полуостров считается «оккупированной территорией».

Напомним, что Никарагуа признала Крым российским еще в 2014 году. Консульство Никарагуа в Крыму откроется 10 ноября. Для его торжественного открытия прибудет посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

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