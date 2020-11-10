В Крыму откроют консульское учреждение Никарагуа. Фото: Архив "КП"

В Крым приехала чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Она примет участие в открытии первого консульского учреждения иностранного государства в регионе.

- Это первое официальное мероприятие, связанное с зарубежными представительствами, – открытие первого консульского учреждения иностранного государства в российском Крыму, - сообщил вице-премьер Крыма – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов, слова которого приводит Интерфакс.

Консульское учреждение будет создано в крымской столице. На данный момент Альба Асусена Торрес едет в Симферополь из Керчи.

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