Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Крыму посмертно наградят погибших из-за коронавируса врачей

Больше полутора тысяч медиков «красной зоны» получат государственные награды
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий
675 медработников получат награды от республиканского парламента

675 медработников получат награды от республиканского парламента

Фото: Архив "КП"

В Крыму больше полутора тысяч врачей ковидных госпиталей получат государственные награды, сообщила КП-Крым председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

По словам Рубель, 675 медработников получат награды от республиканского парламента, такое решение было принято совместно главой Крыма Сергеем Аксеновым.

- Мы посовещались с Сергеем Валерьевичем и пришли к решению, что в такое нелегкое для всех время нужно действовать именно так, - отметила Рубель, - Поэтому 118 человек получат грамоты Президиума Госсовета республики, 210 - благодарности, 76 - ценные подарки и 226 - благодарственные письма Председателя Госсовета республики. Это будет проходить в торжественной обстановке, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Кроме того, двое крымских врачей - заместителя главврача по медчасти Нижнегорской районной больницы Викторию Андрейченко и анестезиолога-реаниматолога Ялтинского филиала Федерального медико-биологического агентства Сергея Солнцева крымские власти посмертно наградят орденом «За верность долгу».

- Такие поступки должны оцениваться достойно. Даже с плохим самочувствием они выходили на работу и продолжали спасать своих пациентов, - заключила председатель парламента.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Коронавирус в Крыму 2020: последние новости