В Крыму посмертно наградят погибших из-за коронавируса врачей

675 медработников получат награды от республиканского парламента Фото: Архив "КП"

В Крыму больше полутора тысяч врачей ковидных госпиталей получат государственные награды, сообщила КП-Крым председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

По словам Рубель, 675 медработников получат награды от республиканского парламента, такое решение было принято совместно главой Крыма Сергеем Аксеновым.

- Мы посовещались с Сергеем Валерьевичем и пришли к решению, что в такое нелегкое для всех время нужно действовать именно так, - отметила Рубель, - Поэтому 118 человек получат грамоты Президиума Госсовета республики, 210 - благодарности, 76 - ценные подарки и 226 - благодарственные письма Председателя Госсовета республики. Это будет проходить в торжественной обстановке, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Кроме того, двое крымских врачей - заместителя главврача по медчасти Нижнегорской районной больницы Викторию Андрейченко и анестезиолога-реаниматолога Ялтинского филиала Федерального медико-биологического агентства Сергея Солнцева крымские власти посмертно наградят орденом «За верность долгу».

- Такие поступки должны оцениваться достойно. Даже с плохим самочувствием они выходили на работу и продолжали спасать своих пациентов, - заключила председатель парламента.

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