Часть трассы «Дубки-Левадки» обвалилась из-за прошедших дождей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за размывших грунт дождей по обочинам новой объездной дороги «Дубки-Левадки» пошли оползни, и часть трассы обвалилась.

Протяженность аварийного участка составила 7,5 метра. Под мостом, где соединяется развязка, отошла от грунта полимерная сетка, разрушались бетонные лотки от водоотводных сооружений.

Компания ООО «Сибавтобан», которая была ответственна за ремонт автотрассы «Дубки-Левадки», сейчас на стадии банкротства. Против руководителей возбудили ряд уголовных дел по поводу хищения бюджетных средств.

- На сегодняшний день там определен подрядчик. Наше республиканское предприятие «Крымавтодор» будет заканчивать там работы, - подчеркнул зампредседателя Совмина РК Евгений Кабанов, слова которого приводит Крым 24.

Напомним, строительство трассы началось в 2017 году. Ее возводили для разгрузки улиц Симферополя. Протяженность объездной составила 9 километров, строили ее за 6 миллиардов рублей.

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