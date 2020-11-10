На севере Крыма и Южном берегу зафиксированы загрязнения воздуха

Источником загрязнения на Севере Крыма являются химические заводы. Фото: Архив КП

Выбросы вредных веществ в атмосферу зафиксированы в Армянске, Красноперекопске, Севастополе и Ялте. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, который проводит Крымский гидрометцентр.

В Армянске в период со 2 по 9 ноября наблюдалось кратковременное однократное превышение ПДК по оксиду углерода, в Красноперекопске - соляной кислоты в 4 раза, в Севастополе - взвешенных веществ в 2 раза, в Ялте - диоксида азота в 2 раза.

Выбросы в атмосферу на Севере Крыма связаны с химической промышленностью, на Южном берегу — с выхлопными газами транспорта.

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