У Дворца культуры профсоюзов Симферополя возведут 4 площадки. Фото: Архив "КП"

У Дворца культуры профсоюзов Симферополя (ДКП) планируют построить четыре площадки: детскую, спортивную, волейбольную и для скейтборда. На данный момент на территории идет установка бортового камня и работа с сетями электроснабжения.

- Третья часть территории сквера будет выложена плиткой. Подпорную стену длиной почти 70 метров закрепили металлическим каркасом, - сообщил замглавы администрации крымской столицы Анатолий Русин, слова которого приводит пресс-служба.

Два фонтана, украшающие вход в ДКП, трогать не будут. Разве что под ними установят фильтры и насосы, которые обеспечат циркуляцию воды.

Напомним, благоустройство сквера проходит по соглашению между Правительством Москвы и Совмином Крыма. На работы выделили 212 миллионов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50