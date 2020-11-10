В Симферополе и Севастополе 11 ноября частично отключат электричество

Электричество исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Македонского, 2-16 (чет), 1-19 (нечет);

ул. Учан-Су, 1-27;

ул. Ешелик, 1-11;

пер. Тынчлик, 2-10 (чет), 1-5 (нечет);

ул. Аристотеля, 4-18 (чет), 5-13 (нечет);

пос. Айкован: ул. Арарат, 4, 6;

с. Трудовое: СТ Строитель

ул. Баррикадная, 1, 2;

ул. Залесская, 2а, 1-15(нечет), 29;

ул. Севастопольская, 118-152, 120а;

ул. Шевченко, 10а, 2-36(чет), 1-23(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Павловка: насосная Форос

село Орлиное: ул. Урожайная 6-12(чет),26-28(чет),50,62-66(чет),72, 1,5,9-11,15,19,27, 41-43(нечет),47-49(нечет), ул. Счастливая 2,6-8(чет),12,24,38,42,50-54(чет), 3, ул. Интернациональная 40-42(чет),46-48(чет),56, 31,43, пер. Ровный 2, 3

село Любимовка: ул. Качинское шоссе 1-Б (КНС-8, ПК «Валент», ГУПС «Пансионаты Севастополя», «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»).

с 9.00 до 17.00

ул. Суворова 35;

ул. Алексакиса 9;

ул. Николая Музыки 78-А;

ул. Сенявина 3,3-А,5;

ул. Одесская 1-3;

пр. Нахимова 14-16;

ул. Генерала Петрова 2;

ул. Маяковского 1-3;

ул. Василия Кучера 2,3-5;

ул. Терещенко 4-14,5-А,9-а,5-9;

ул. Батумская 23-41,44;

ул. Бутакова 12,7-11;

ул. Демидова 16-18,11-А,11;

ул. Керченская 28,32-54,27-51;

ул. Новороссийская 20,24-36;

ул. Коммунистическая 14-22,34,36-Е;

пр. Нахимова 1-7;

ул. Ивана Голубца 40;

ул. Сафронова 5;

ул. Симферопольская 7,11,15;

про. Каспийский 3-27,31-35;

ул. Кавказская 16,15,17,19;

ул. Каспийская 54-72,78-92,65,73-91;

ул. Мирная 8,3-5;

ул. Станюковича 46,48,49/1

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