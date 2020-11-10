Москвич приехал в Крым на собеседование с наганом. Фото: Виталий КАРНАУХ

В Симферополе задержали москвича, приехавшего в регион на собеседование с самодельным оружием. Предварительное расследование уголовного дела против него на данный момент закончено, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу Крымского ЛУ МВД России.

Приехавшего из Москвы 38-летнего мужчину задержали на перегоне станций Симферополь – Молодежная: он пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. Во время составления административного протокола он отдал револьвер.

- Оружие конструктивно и по внешним признакам было сходе с системой Наган. При нем также были два патрона к оружию, - уточнили в пресс-службе.

Во время допроса задержанного выяснилось, что револьвер он купил во время поездки из Москвы в Симферополь. В крымскую столицу мужчина ехал устраиваться на работу.

По результатам криминалистической экспертизы оказалось, что пистолет изготовили самодельным способом из сигнального револьвера.

В пресс-службе также добавили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за изготовление, перевозку и сбыт ценных и поддельных бумаг.

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