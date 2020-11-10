Команда КВН из Крыма впервые примет участие в финале Высшей лиги. Фото: пресс-служба КФУ имени В. И. Вернадского

В финал Высшей лиги КВН прошла команда Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского «Полуостров». На Кубке мэра Москвы ребятам удалось обыграть соперников из Могилева и столицы России.

- В Высшей лиге нет слабых команд. Наша команда старается следовать принципу «как живем, так и шутим» – эту фразу когда-то сказал Александр Васильевич Масляков, - цитирует автора и директора «Полуострова» Александра Гончарова Крымское информационное агентство.

Он добавил, что сейчас ребята планируют отдохнуть, и только потом они приступят к подготовке к финалу.

- Прошло меньше суток после игры, сейчас все мысли о доме, семье, детях. Думать о финале начнем после нескольких дней заслуженного отдыха, - добавил Гончаров.

За звание чемпиона клуба в финальной игре Высшей лиги КВН 2020 года 15 декабря поборются 5 команд из Симферополя, Ставрополя, Мурманска, Армавира и Альметьевска.

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