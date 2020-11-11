За сутки в Крыму от коронавируса умерли еще три человека

Данные Минздрава по РК.

За сутки в Крыму от коронавируса скончались три человека, сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Общее количество летальных случаев с начала пандемии составило 188.

Отметим, что за 10 ноября новая коронавирусная инфекция выявлена у 207 человек. В том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего в Крыму ковид подтвержден у 11 тысяч 364 человек с начала года. Выздоровевших за весь период - 7 тысяч 129 человек.

При этом уже вторую неделю в Крыму не отмечают роста заболеваемости коронавирусом, ситуация стабилизировалась.

Как заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, в регионе виден эффект от введения масочного режима, но сколько продержится такая ситуация – не известно.

Тем не менее, за последние две недели уровень заболеваемости ковидными пневмониями в Крыму вырос с 14-19% до 28%.

К тому же, в республике по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.

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