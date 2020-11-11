В Крыму прекращает работу канатная дорога Мисхор - Ай-Петри

Канатная дорога с Мисхора в этом году начала свою работу в середине лета. Фото: Официальный сайт Канатной дороги

В Крыму с 12 ноября приостанавливает свою работу канатная дорога Мисхор-Ай-Петри, соответствующая информация размещена на официальной странице в Facebook.

С 12 ноября канатная дорога Мисхор-Ай-Петри приостанавливает перевозку пассажиров. В это время на "канатке" будут проводиться ежегодные плановые и профилактические работы для подготовки к приему туристов в зимнее время.

Канатная дорога с Мисхора в этом году начала свою работу в середине лета.

СПРАВКА КП

Канатная дорога по маршруту Мисхор – Ай-Петри считается одним из самых популярных и посещаемых объектов в Крыму. Прокатиться по «канатке» можно за 15 минут. За это время пассажиры поднимаются на высоту 1153 метра.