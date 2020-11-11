Владельцы BMW смогут установить карту с российским Крымом. Фото: Андрей МИНАЕВ

Владельцы автомобиля марки BMW получили возможность установить карту, на которой Крым обозначен частью России, сообщает ForPost.

Для ее получения хозяевам машины нужно найти на сайте BMW ConnectedDrive файл Road Map Russia EVO 2020-3. В пресс-службе автоконцерна картографические изменения объяснили тем, что компания постоянно работает над обновлениями данных навигационной системы. При этом специалисты всегда учитывают законодательство страны, где автомобиль приобретается или эксплуатируется.

Существует и иная версия прошивки для тех, кто будет пользоваться автомобилем в другой юрисдикции.

В навигаторах Nissan и Volkswagen принадлежность Крыма также зависит от страны. Так, при заходе на сайт с российского IP-адреса Крым будет частью России.

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