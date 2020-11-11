Санаторий «Здравница» в Евпатории станет единственным обсерватором Крыма

Евпаторийская "Здравница" стала единственным обсерватором в Крыму Фото: Иван МАКЕЕВ

Из двух обсерваторов Крыма для временной изоляции людей с подозрением на коронавиурс останется один. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Сегодня у нас продолжают функционировать два обсерватора, - отметила она. - Считаю необходимым оставить один - клинический санаторий «Здравница» на 120 коек и в резерве, при необходимости, развернуть санаторий «Победа».

Оба объекта находятся в Евпатории. В «Победе» из 400 коек заняты 39, а всего в обсерваторах изолированы 85 человек. Остальные контактные с заболевшими проходят изоляционный период дома.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11 тысяч 364 человек с начала года. Выздоровевших за весь период - 7 тысяч 129 человек. Общее количество умерших - 188 человек.

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