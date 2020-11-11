Крымский Следком проверит условия проживания ветерана ВОВ. Фото: официальный сайт ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Крымский Следком проверит информацию из СМИ о том, как живется ветерану Великой Отечественной войны в селе Солнечное под Феодосией.

Фронтовик жаловался журналистам, что в доме течет крыша и потрескались стены – их жильцам приходилось утеплять самим. А однажды во время празднования 90-летия пенсионера на праздничный стол рухнула часть потолка.

- Почти 10 лет Петр Петрович добивается капитального ремонта дома, неоднократно писал письма в управляющую компанию и администрацию округа, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

- В рамках проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям уполномоченных органов, - уточнили в пресс-службе.

Процессуальное решение примут уже по результатам проверки.

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