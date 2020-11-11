В Минобразе рассказали, сколько вузов и школ перешли в онлайн

Школьников переводят на дистанционку только при выявлении больных учителей или учеников. Фото: Архив КП

В Крыму 3 школы перешли на дистанционное обучение. В онлайне проходят занятия учеников 44 классов в 14 школах — всего 2366 учеников.

По словам министра образования Крыма Валентины Лаврик, дистанционную учебу контролирует Рособрнадзор.

- Эта технология не простая, она требует чтобы дети больше работали самостоятельно и мы понимаем, имея определенный опыт, что этот процесс очень сложно контролируется, - пояснила министр. - Дети должны быть подготовлены к сдаче экзаменов.

Из 8 вузов в Крыму продолжают занятия в очном формате 2 — филиал Краснодарского университета внутренних дел РФ и Керченский государственный морской технологический университет. В 6 вузах смешанная форма: лекционные занятия в дистанционном формате, а практические — в офлайне с разделением на подгруппы. Преподавателей в возрасте 65+ перевели на дистанционный формат работы.

Также на карантин закрыты 3 детских сада закрыты и 18 дошкольных групп. Всего 861 ребенок.

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