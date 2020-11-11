Минздрав Крыма получил еще 96 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

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Министерству здравоохранения Крыма выделили больше 96 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства РК.

- Распределить министерству здравоохранения Республики Крым дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета в виде дотации бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в сумме 96 136 000,00 рубля, - говорится в документе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил регионам страны выделить дополнительные средства для приобретения лекарств для больных коронавирусом до 10 ноября. Из федерального бюджета Крым получил около 72 миллионов рублей на покупку лекарств в начале ноября.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировали 207 человек с коронавирусом, из них 31 человек переносит болезнь в бессимптомной форме.

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