В крымские охотничьи угодья заселят 2,5 сотни фазанов. Фото: официальный сайт Правительства РК.

Охотничьи угодья в Сакском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах пополнят 250 фазанами, выращенных в питомнике государственного бюджетного учреждения «Охотничье хозяйство «Холодная гора».

- В общедоступных охотничьих угодьях Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского районов было уже расселено 500 птиц, - уточнил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, слова которого приводит управление информационной политики мининформа РК.

Рюмшин добавил, что заселение птиц позволит комплексно решить вопрос воспроизводства фазанов в общедоступных охотничьих угодьях Крыма.

На протяжении последних 15 лет количество особей в охотничьих угодьях Крыма варьируется в пределах 15-30 тысячей особей.

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