В Минздраве РК объяснили резкий суточный скачок смертности от COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Министерстве здравоохранения Крыма объяснили причину столь высокого показателя смертности COVID-положительных пациентов за 10 ноября. Как оказалась, в статистику включили ранние случаи с летальным исходом.

- Для подтверждения причины смерти пациента от новой коронавирусной инфекции требуется проведения ряда экспертиз. На основе заключения по данным исследованиям, которые могут занимать до месяца, информация заносится в Федеральный регистр лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, - уточнили в пресс-службе Минздрава РК.

Информация, ежедневно публикуемая на официальном сайте ведомства, полностью соответствует данным Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 и официального портала стопкоронавирус.рф, добавили в пресс-службе.

Напомним, в Крыму за сутки зарегистрировали 207 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. У 31 человека болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего количества заболевших 157 человек самостоятельно обратились за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 50 выявили среди тех, кто ранее контактировал с зараженными.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50