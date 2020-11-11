В Алуште сотрудники отделения судебных приставов «украли» со свадьбы невесту. Фото: Архив "КП"

В Алуште прямо со свадьбы «украли» и отвезли в отделение судебных приставов злостную неплательщицу алиментов. Сумма задолженности невесты превысила 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Крыму, женщина, оставив своих несовершеннолетних детей на попечении у бабушки, не платила им алименты, а с 2018 года родительницу вообще объявили в розыск. Сумма задолженности составила 320 тысяч рублей.

Выдала себя горе-мать, подав заявление в ялтинский ЗАГС. Ее нашли и до регистрации брака допросили, а после свадьбы доставили в алуштинское отделение судебных приставов.

Женщину привлекли к административной ответственности, суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

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